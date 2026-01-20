Суд разобрался в мусоре

Региональный оператор по вывозу отходов «Спецавтобаза» обратился в суд с иском к «Сухоложскому полигону» (совладелец Сергей Майзель), заявив о завышении объемов отходов в три раза, следует из картотеки арбитражных дел. Суд отказал в удовлетворении иска, размер требований по нему составлял 90,22 млн руб.

«Спецавтобаза» начала самостоятельно работать в Сухом Логу с февраля 2023 года. Компания зафиксировала, что объемы вывоза мусора с начала ее работы снизились в три раза.

Предыдущий подрядчик, ООО «Чистота.ру», вывозил от 61 до 74,8 тонны мусора в год, тогда как «Спецавтобаза» за первый год работы вывезла 30,5 тонны мусора.

АО «Спецавтобаза» является региональным оператором Восточной зоны Свердловской области, в которую включены 34 муниципальных образования, в том числе Екатеринбург. На этой территории компания работает с 2018 года. Владельцем «Спецавтобазы» выступает администрация Екатеринбурга.

«Данный анализ показал, что произошло общее падение объема (массы) захороненных (транспортированных) твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем в три раза после смены оператора по транспортированию ТКО, что является физически невозможным»,— сказано в документах суда. Уточняется, что изменений потоков ТКО на территории Сухого Лога не происходило, а население значительно не уменьшалось.

«Спецавтобаза» указала, что компания «Чистота.ру» была выбрана путем торгов, выбрать другой полигон у оператора не было возможности. При этом, по мнению истца, «Сухоложский полигон» и «Чистота.ру» имели возможность вступить в сговор для завышения оплаты.

Как следует из материалов суда, доля в ООО «Чистота.ру», которое работало в ГО Богданович и ГО Сухой Лог с июля 2019 года по февраль 2023 года, принадлежит Николаю Бурачевскому, который является родственником одного из учредителей «Сухоложского полигона» — Виктора Бурачевского. «Таким образом, была сформирована замкнутая система контроля одной группы лиц над обращением с ТКО на территории ГО Богданович, ГО Сухой Лог в период с 01.01.2020 по 31.01.2023»,— указано в материалах дела.

«Спецавтобаза» требовала у «Сухоложского полигона» 90,22 млн руб. излишне уплаченных денежных средств, которые она перечислила за время работы ООО «Чистота.ру» за утилизацию отходов. В свою очередь «Сухоложский полигон» обратился с ответным иском с требованием выплатить неустойку в размере 17,94 млн руб. Суд удовлетворил этот иск.

Суд в обоснование своего решения указал, что полигон оборудован средствами измерения массы ТКО, а региональный оператор обязан подписывать акт сдачи-приемки подписанных работ. При этом контролем объемов и тарифов занимался не только региональный оператор, но и свердловское минЖКХ.

По данным системы «Спарк», компания «Чистота.ру» зарегистрирована в 2009 году. 74,6% уставного капитала принадлежит компании АО «Сибинвест», которая не раскрывала данные об акционерах с 2011 года. Еще 25,4% уставного капитала принадлежит Николаю Бурачевскому. Доходы компании в 2024 году составили 15,7 млн руб., чистая прибыль — 228 млн руб.

«Сухоложский полигон» принадлежит на 70% предпринимателю Сергею Майзелю, еще на 30% — Виктору Бурачевскому. В таком же соотношении долей они владеют компанией по вывозу отходов «Промэко», которая до 2019 года принадлежала ООО «Чистота.ру».

Анна Капустина