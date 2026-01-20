«Спортивный выхлоп» заглушат штрафами

За установку ксенона или «спортивного выхлопа» могут ужесточить наказание. Вместо штрафа за изменение световых приборов и модифицированный глушитель в 500 руб. предлагается наказывать автовладельцев на 30 тыс. руб. и лишать водительского удостоверения. С такой инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз. Сколько автомобилистов прибегают к запрещенному тюнингу? И оправдано ли ужесточение наказания? Разбиралась Юлия Савина.

Повышенный выброс вредных веществ, чрезмерный уровень шума, ослепление встречного и попутного потока ярким светом — основные претензии Национального автомобильного союза к любителям автотюнинга. По словам вице-президента организации Антона Шапарина, примерно каждый 10-й автомобиль в России подвергается нелегальной переделке: «Шесть лет назад после прецедентного решения Верховного суда, который запретил лишать права на управление транспортным средством за установленные нештатные световые приборы, контроль со стороны МВД практически пропал. В результате на наших дорогах огромное количество водителей использует LED и ксеноновые лампочки в противотуманках, меняет галоген на ксеноны, на светодиоды.

Автомобилисты устанавливают прямоточные глушители, в результате точно так же рискуют получить штраф в 500 руб. Учитывая тысячи комментариев под продаваемыми лампочками, я не удивлюсь, если каждая 10-я машина в нашей стране имеет нештатные фары или нештатную систему выхлопа».

Внесение изменений в электрические схемы автомобиля недопустимы и сейчас. Любителям ярких фар, если их остановят, выдадут предписание устранить нарушение в определенный срок, если этого не случится, регистрацию автомобиля прекратят. Машину также могут забрать на штрафстоянку. За такими услугами в техцентры не обращаются, сервисмены, наверняка, откажут в прокачке, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «Доработка головного света ничего хорошего не приносит. Все фары рассчитаны на ту мощность, на которую их одобрил ТТС для эксплуатации, соответственно, усиливать их можно только в определенных пределах. Все меньше старых автомобилей, таких как классические "Жигули", ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110, и они — самые распространенные машины, на которые устанавливают ксенон. В большинстве случаев это не работа сервиса. Любой водитель может сам заменить лампочку».

Громкий выхлоп, как у спорткара, в России чаще всего можно услышать летом. Эта модификация пользуется большим спросом у мотоциклистов, а не автомобилистов. Для постановки на учет тюнингованных байков владельцы даже пользуются сервисами по прокату стандартных глушителей. Сутки аренды на спортивные Yamaha, Kawasaki и Honda обойдутся от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Сразу после получения диагностической ведомости возвращается улучшенная выхлопная система. У автомобилистов же есть свой интерес в переделках, отмечает автоэлектрик AGService Марк Духанов: «Сейчас автолюбители делают это не только для того, чтобы изменить звук выхлопа. Зачастую это связано с удалением катализатора, потому что многие производители делают их некачественными и ненадежными. Катализаторы рассыпаются уже на пробеге в 30-40 тыс. км пробега, частицы задувает обратно в цилиндры. Это наносит вред двигателю. Когда катализатор удаляется на турбо-автомобилях, на его место ставится downpipe, и получается ощутимый приход мощности.

Каждый 10-й озадачивается этим вопросом и модернизирует свой автомобиль».

Даже самый скромный пакет модификаций автомобиля обычно стоит не меньше 100 тыс. руб. И такая прокачка тачки в эпоху тихих электрокаров для многих — это лишь способ поностальгировать.

