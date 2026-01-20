CNN: США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии 1951 года

США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии 1951 года, чтобы избежать конфликта вокруг статуса острова. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По информации телеканала, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в частном порядке поднимает вопрос о пересмотре договора, возможно, с включением «серьезных гарантий» на запрет китайских инвестиций в Гренландию.

Соглашение 1951 года между США и Данией предусматривает присутствие американских военных в Гренландии и возложение на Вашингтон ответственности за ее оборону в случае внешней агрессии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости контроля над Гренландией. В начале 2026 года дискуссии по этому поводу возобновились. Власти острова исключают возможность присоединения к США. В ответ господин Трамп решил с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, мера будет действовать, пока не удастся достичь сделки о покупке Гренландии.