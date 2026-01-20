«Блицкриг автократии внутри демократической системы»

20 января исполняется ровно год с момента, когда Дональд Трамп второй раз стал президентом США. Как отмечают мировые издания, год правления господина Трампа кому-то принес радость и финансовую выгоду, для кого-то стал сущим кошмаром. Но абсолютно для всех новый срок республиканского лидера — это хаос, непредсказуемость и разрушение всех устоявшихся норм и представлений о миропорядке.

Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters

Фото: Tom Brenner / Reuters

Первый год Трампа: как американцы оценивают его действия

Президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в прошлом году на фоне ряда обещаний, которые он дал в своей инаугурационной речи 20 января. Безопасность. Уважение. Надежда.

Для миллионов консерваторов возвращение Трампа к власти было воплощением мечты. Для миллионов либералов — кошмаром. И год спустя ваше мнение о том, добился ли он успеха, или с треском провалился, во многом зависит от ваших политических убеждений.

Как победы Трампа в первый год поспособствуют повышению доступности жизни во второй год

12 месяцев назад американцы справедливо возмущались рекордной инфляцией при Джо Байдене и Камале Харрис. Как же все изменилось за один год!

Сегодня у нас самый низкий уровень инфляции за последние пять лет — на 70% ниже того болезненного пика при Байдене. Благодаря здравомыслящей экономической политике Трампа и решительному руководству годы экономического хаоса и энергетической политики остались в прошлом, а американцы наконец начинают чувствовать некоторое реальное облегчение. По всей стране стоимость жизни больше не стремится ввысь, заработная плата растет, рынок труда стабилизируется, и, наверное, самое примечательное — цены на бензин снижаются. Все эти результаты вселяют оптимизм в трудолюбивых американцев: наконец-то страна движется в правильном экономическом направлении.

Американская экономика выглядит сильной после года Трампа у власти, но так ли это на самом деле?

Несмотря на сильный экономический рост, разрыв между имущими и неимущими расширяется. Год назад президент США Дональд Трамп запустил политический курс, который радикально изменил бизнес, цепочки поставок и рынок труда. Как говорят эксперты, в реальности бум на фондовом рынке помог замаскировать более глубокие проблемы в экономике. Выгоды от роста не распределяются равномерно. На 10% самых высокооплачиваемых работников приходится почти половина всех расходов — максимальный показатель с начала сбора данных в 1989 году.

За год бульдозер «Дональд Трамп» прошелся по всем институтам

Экскаваторы, которые снесли восточное крыло Белого дома и теперь копают яму под фундамент гигантского бального зала, придуманного Трампом, безусловно, лучшая аллегория его второго президентского срока.

Один год Трампа II — баланс

Больше никто не может остановить Трампа. Он действует с такой скоростью, что никто не выдерживает этого,— и в этом его замысел. То, что только что всех взбудоражило, уже забыто, потому что следующее шокирующее событие затмевает предыдущее. Так сдувается любая критика, а у всего мира притупляется чувствительность.

Вот четыре наблюдения. Первое: при Трампе господствует политика спектакля. Второе: Трамп хочет превратить США в автократию. Третье: Трамп — империалист. Четвертое: сила Трампа — так же и его слабость. Ахиллесова пята Трампа — его непопулярность. В этом парадокс его пребывания на посту: он правит так, как будто за ним подавляющее большинство. В действительности его политика не отражает мнение большинства, она является сектантской.

Всего за один эксцентричный автократический год Трамп уже переделал мир

Рейтинг одобрения Трампа составляет около 40%, что близко к историческому минимуму. Но в головокружительном театре нынешнего Белого дома обычные показатели могут показаться бессмысленными, а все правила отмененными. Трамп превратил механизм американского правительства в круглосуточное светозвуковое шоу, которое его сторонники считают первоклассным спектаклем, а остальные — в том числе десятки бывших сотрудников Трампа и высокопоставленных республиканцев — зловещей угрозой американской демократии. Первый год Трампа на посту после возвращения был блицкригом автократии внутри демократической системы.

Год, когда мир заглянул в авторитарную бездну Дональда Трампа

За инаугурацией последовали 12 месяцев головокружительного авторитаризма. Пересечение одного немыслимого Рубикона за другим, без оглядки назад. Год, в который весь мир стал свидетелем упадка — возможно, необратимого — одной из старейших демократий, отданной во власть непредсказуемого разума самого могущественного человека на планете. И так уж вышло, что еще и одного из самых капризных.

Первый год Трампа показал, что он человек дела — но впереди его ждет самое серьезное испытание

Не вызывает сомнений, что за образом президента, склонного к импровизации и спонтанному принятию решений, скрывается последовательная, систематическая доктрина, определяющая его стратегическое направление, даже если обстоятельства требуют временных тактических корректировок его ключевых убеждений.

Korea JoongAng Daily (Сеул, Южная Корея)

Год Трампа: отказ от норм и рост меркантильности

За прошедший год лозунг «Америка превыше всего» превратился из девиза предвыборной кампании в силу, меняющую мировой порядок. Правила, институты и альянсы, которые США поддерживали со времен холодной войны, неуклонно ослабевали, уступая место логике сделок, давления и принуждения. При Трампе США больше не выступают в качестве глобального арбитра или блюстителя норм… Первый год президентства Трампа со всей очевидностью показал одну реальность. Мир больше не держится исключительно на порядке, разработанном США. Страны, которые не могут адаптироваться к этому изменению, рискуют стать следующим объектом «сделки», а не партнером в формировании правил.

Трамп — ксенофоб и параноик. И слишком старый, чтобы менять свое отношение к чему-либо

Как Советский Союз в последние дни своего существования, США превратились в геронтократию. Джо Байден покинул Белый дом в возрасте 81 года. Дональду Трампу в июле исполнится 80 лет… Его мировоззрение выглядит фактически антиисторичным, меркантильным, ксенофобским и параноидальным.

Он убежден, что Америка терпит крах. Америка должна победить, а значит, другие страны должны проиграть. Что в мире есть только игры с нулевой суммой. Нам нужны большие американские тачки и дешевые нефть и уголь, как в старые добрые времена. А значит, нам нужно ввести пошлины… Нам нужно захватить ресурсы для восстановления американской промышленности — не важно, что товары не могут производиться в Америке по той цене, которую хотели бы платить американцы. Нам нужно забрать нефть, несмотря на то что США — чистый экспортер нефти, а затраты на добычу венесуэльской нефти исключают экономическую выгоду. В мире Трампа земля реальна и осязаема, а «мягкая сила» — не очень… Ему нравятся диктаторы, если это «наши диктаторы» — те, что льстят ему и делают его богатым. Поэтому он всегда предпочтет Горбачеву Путина, а Орбана — Макрону.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц