Спрос на услуги по буксировке машин вырос в Нижнем Новгороде в 1,5 раза

В Нижнем Новгороде в первой декаде января из-за обильных снегопадов на 28% вырос спрос на услуги по оказанию помощи автомобилистам, попавшим в сложные ситуации на дороге. По данным сервиса «Авито», сильнее всего (на 55%) вырос спрос на услуги по буксировке автомобиля.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Средняя стоимость такой услуги по вытаскиваю автомобиля из глубокой колеи составила 1 тыс. руб.

Также на 52% вырос спрос на замену аккумулятора и на 35% — на «прикуривание» автомобиля. В среднем эти услуги обходились автолюбителям также в 1 тыс. руб. Спрос на доставку топлива в дороге увеличился на 32%. Запросы на отогрев машины и зарядку аккумулятора увеличились на 19% и на 14% соответственно.

Андрей Репин