Раис Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента республики Минтимера Шаймиева с днем рождения. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Действующий раис республики назвал первого президента Татарстана человеком-эпохой и отметил его мудрость и стратегическое мышление.

Господин Минниханов пожелал ему здоровья и долгих лет активной жизни, призвав жителей республики присоединиться к поздравлениям.

Минтимер Шаймиев возглавлял регион с 1991 по 2010 год. Кадры его жизни смотрите в галерее «Ъ Волга-Урал».

Анна Кайдалова