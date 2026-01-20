«Свеза» увеличила объем экспорта в Египет

По итогам 2025 года поставки лесопромышленной группы «Свеза» в Египет выросли более чем на 10%, сообщает во вторник, 20 января, пресс-служба компании. Основной спрос на продукцию группы сохраняется в мебельной отрасли североафриканской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель направления по продажам на рынке Африки группы «Свеза» Алексей Ляпунов уточняет, что помимо мебельной сферы продукция компании востребована в строительной отрасли Египта. По его словам, страна занимает около 15% экспортного портфеля компании. В 2026 году «Свеза» планирует продолжить развиваться на рынках Северной Африки, расширяя там географию присутствия.

Вчера лесопромышленная группа заявила о росте прямых продаж фанеры на 63%. В компании объясняют заметный прирост развитием собственной дистрибуции, которая занимает 5% от общего объема продаж фанеры. В составе группы – семь фанерных комбинатов, один картонно-бумажный комбинат и три производства картонной упаковки и специализированной бумаги в Тюмени, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Александра Тен