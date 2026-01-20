Уфа заняла 17 место по числу общедоступных точек WiFi

Уфа находится на 17-м месте среди городов России по количеству общедоступных точек WiFi, сообщает 2ГИС. В городе 350 таких хот-спотов, к которым можно подключиться при отключении или плохой работе мобильного интернета. Данные сервис получил от городских администраций, интернет-провайдеров или собственных специалистов.

Как правило, бесплатная раздача Wi-Fi доступна на остановках, в парках, библиотеках, учреждениях культуры и торговых центрах.

Больше всего свободных точек доступа находится в Москве — более 5,3 тыс. единиц. На втором месте располагается Сочи с 2,6 тыс. точками, на третьем — Нижний Новгород (около 1,3 тыс. точек). В пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург (1,2 тыс. точек) и Анапа (1 тыс. точек).

На сегодня в 2ГИС отображается около 33 тыс. общедоступных точек Wi-Fi в более 100 городах России.

Майя Иванова