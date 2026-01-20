Трамп установил флаг США в Гренландии на созданной ИИ фотографии

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фото с установленным флагом США на территории Гренландии. Картинка была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта.

Фото: @realDonaldTrump

В январе Дональд Трамп заявлял, что США необходимо получить контроль над Гренландией для создания американского оборонного проекта «Золотой купол». По его словам, США «так или иначе» получат контроль над островом. Правительство Гренландии считает захват острова неприемлемым.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, однако остался частью королевства.