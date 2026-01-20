В Челябинской области выдача кредитных карт снизилась на 5%

В декабре 2025 года жителям Челябинской области выдали 30 тыс. новых кредитных карт. Это на 5,1% меньше, чем в декабре 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 1,2 млн подобных банковских продуктов. За год показатель упал на 5%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных кредитных карт была зафиксирована в Москве (-17%), Республике Татарстан (-12%), Тульской области (-10,4%), Республике Башкортостан (-10,1%) и Волгоградской области (-8,2%).

При этом в некоторых регионах отмечается увеличение количества одобренных кредиток: в Республике Крым (+22,4%), Ленинградской (+6,4%), Тюменской (+4,4%) и Ростовской (+3,7%) областях, а также в Пермском крае (+2,6%).

Виталина Ярховска