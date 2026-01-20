В 2025 году в бюджет Татарстана поступило 11,3 млрд рублей неналоговых доходов

По состоянию на 1 января 2026 года в бюджет Татарстана поступило 11,3 млрд руб. неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений республики.

Основной объем поступлений обеспечила аренда земельных участков — 10,1 млрд руб. Доходы от аренды государственного имущества составили 286,9 млн руб. Значительные суммы также получены в виде дивидендов — 529,4 млн руб., от реализации имущества — 160 млн руб., а также от доверительного управления — 75,64 млн руб.

Поступления от сервитутов составили 45,54 млн руб., от части чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 43,45 млн руб., от продажи земельных участков — 35,57 млн рублей, прочие доходы — 3,8 млн руб.

Анна Кайдалова