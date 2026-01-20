Начальника парашютной службы авиазавода «Сокол» осудили за мошенничество

В Нижнем Новгороде за мошенничество осужден начальник парашютно-спасательной службы летно-испытательной базы авиастроительного завода «Сокол». Об этом сообщили пресс-службы региональных ГУВД и УФСБ.

По данным полиции, обвиняемый готовил и подписывал справки о выполнении парашютных прыжков, в том числе за себя и нескольких коллег.

При этом завышал количество тренировочных прыжков, выполненных парашютистами-спасателями. Общее количество зафиксированных прыжков было увеличено на 468. На основании фальсифицированных данных производились выплаты.

В результате обвиняемый и его коллеги незаконно получили в общей сложности более 2,3 млн руб. После того, как правоохранительные органы выявили преступную схему, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По ходатайству следователя в качестве обеспечительной меры на имущество 75-летнего обвиняемого наложен арест на сумму 1,9 млн руб.

Приговор обвиняемому был вынесен в декабре 2025 года. Пенсионера-парашютиста приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. По данным из картотеки Московского районного суда, речь идет о летчике Владимире Назарчуке.

Обжаловать решение суда он не стал. В январе 2026 года приговор вступил в законную силу.

Андрей Репин