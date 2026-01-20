Azimut Hotels возьмет в управление пятизвездную гостиницу на Алтае

Гостиничный оператор Azimut Hotels возьмет в управление отель в составе загородного комплекса «Седьмое небо» в Республике Алтай. Соответствующее соглашение подписано, рассказали «Ъ» в компании. В рамках договоренностей будет построена пятизвездочная гостиница на 130 номеров, ее запустят под брендом Libra. Открытие запланировано на 2028 год, инвестиции в проект составят 4 млрд руб.

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Комплекс разместится на участке площадью 100 га, он сможет принимать более 10 тыс. гостей ежегодно.

Комплекс «Седьмое небо» располагается в Чемальском районе Республики Алтай, в 64 км от Горно-Алтайска. Его совокупная площадь — 1,5 тыс. га. Проект предполагает строительство не только туристической инфраструктуры, но и загородной недвижимости — в качестве индивидуальной застройки. Реализацией занимается московское ООО «Эко-поселок "Седьмое небо"». По данным сервиса Rusprofile, владеет обществом Екатерина Андреева. Выручка компании в 2024 году составила 215,9 млн руб., что на 24,6% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль — 4,2 млн руб., увеличившись на 69,1%.

В октябре 2025 года глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что объем налоговых поступлений от туристической отрасли в региональный бюджет за восемь месяцев 2025 года составил около 1,5 млрд руб.

Лолита Белова