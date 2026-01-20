В МВД рассказали о способе защиты аккаунтов пожилых родственников на «Госуслугах»

В полиции рассказали о функции «Доверенный контакт» на портале «Госуслуги», которая может обезопасить аккаунт пожилых родственников от мошенников. Подключение функции сократит риски неправомерного доступа к учетной записи, сообщили в пресс-службе УБК МВД РФ.

Если настроить дополнительную функцию «Доверенный контакт», то при смене и восстановлении пароля на «Госуслугах» код из SMS для подтверждения учетной записи придет на номер доверенного лица. Однако у человека, который числится доверенным лицом, нет прямого доступа к личному кабинету родственника.

Для подключения функции необходимо зайти в раздел «Безопасность» в профиле и выбрать опцию «Доверенный контакт». После этого нужно ввести паспортные данные родственника и телефонный номер, на который зарегистрирован аккаунт.