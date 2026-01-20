В Казани в течение 2026 года ежемесячный платеж по рыночной ипотеке при покупке однокомнатной квартиры может сократиться на 21 тыс. руб. и к концу года составить 75,7 тыс. руб. Такой прогноз приводит РБК Татарстан.

К концу 2026 платеж по ипотеке в Казани может снизиться на 21 тысячу рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что если ставка по рыночной ипотеке к концу года снизится до 16%, то ежемесячный платеж в Казани уменьшится на 16 тыс. до 57,9 тыс. руб.

Более существенное снижение ипотечных платежей прогнозируется только в Москве и Санкт-Петербурге — на 44,5 тыс. и 25,3 тыс. руб. соответственно.

Подсчеты сделаны для новых ипотечных кредитов с учетом прогноза Минфина России о снижении ставки по рыночной ипотеке с 21% до 16%, а также данных сервиса «Яндекс Недвижимость» и ЕИСЖС. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м в Казани оценили в 6,8 млн руб.

Анна Кайдалова