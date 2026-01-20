Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кургане планируют запустить ночной автобус

ООО «Кургангортранс» рассматривает возможность запуска маршрута в Кургане, который будет работать до полвторого ночи. Об этом сообщает региональный союз транспортных организаций в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Перевозчик запланировал продление времени работы автобусов по поручению правительства области. Какой именно маршрут будет курсировать в пилотной версии, решит народное голосование. В опросе жителей просят выбрать один из вариантов:

  • №45 поселок Вороновка — улица Криволапова;
  • №50 улица Гайдара — ОАО «Синтез»;
  • №51 бульвар Солнечный — поселок Левашово;
  • №55 бульвар Солнечный — Первый микрорайон;
  • №57 Первый микрорайон — улица Криволапова;
  • №62 «Курганприбор» — улица Халтурина;
  • №66 ОАО «Синтез» — поселок Сиреневый;
  • №74 ОАО «Синтез» — Первый микрорайон;
  • №94 улица Достоевского — Первый микрорайон;
  • №95 поселок Вороновка — улица Лескова.

Виталина Ярховска

