В Белебее расширят производство по монтажу сельхозоборудования

ООО «Агроплюс» планирует инвестировать около 7 млн руб. в расширение действующего предприятия по ремонту и монтажу оборудования сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Министерство экономического развития России включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Белебей».

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова, компания намерена реализовать проект в течение 2026-2028 годов и создать 21 рабочее место. В 2028 году предприятие планирует выйти на проектную мощность с полной загрузкой в 165 штук в год на сумму более 50 млн руб.

В этом году резидент ТОР намерен закупить дополнительное оборудование и обучить персонал.

ООО «Агроплюс» зарегистрировано в Белебее в октябре 2018 года. Компания занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Владельцем является Виктор Трофимов. Выручка в 2024 году составила 142,2 млн руб., чистая прибыль — 624 тыс. руб.

Майя Иванова