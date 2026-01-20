В Новосибирске суд смягчил приговор воспитательницам по делу об истязании детей

Новосибирский областной суд в апелляционной инстанции смягчил приговор в отношении Елены Чубыкиной и Анны Ершовой — руководителя и воспитателя частного детского сада «Маленький принц», по делу об истязании детей. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона.

В июле 2025 года Октябрьский райсуд Новосибирска признал подсудимых виновными по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязании несовершеннолетних). Елену Чубыкину тогда приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, Анне Ершовой назначили 3,5 года колонии общего режима. Также им запретили на 3,5 и 3 года заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 580 тыс. руб.

Суд апелляционной инстанции из-за истечения сроков давности ответственности освободил обвиняемых от наказания по ст. 156 УК РФ. В связи с этим подсудимым назначили четыре и три года колонии общего режима соответственно.

Согласно версии следствия, фигурантки дела «систематически применяли к детям физическое и психическое насилие: наносили множественные удары руками, ногами и различными предметами, грубо хватали и толкали, кричали, унижали».

Александра Стрелкова