В Самаре полиция задержала участников акции в память об убитых в Москве Маркелове и Бабуровой

В Самаре вчера, 19 января, полиция задержала трех активистов, которые возлагали цветы к обелиску «Борцам революции 1917 года» в память об убитых в Москве 17 лет назад адвокате и правозащитнике Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. О задержании сообщил один из активистов Григорий Оганезов в своем Telegram-канале.

По словам Григория Оганезова, всех увезли в отделение полиции №4 на пр. Ленина и через несколько часов отпустили без протокола.

Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову застрелили 19 января 2009 года. В обоих из пистолета с глушителем стрелял Никита Тихонов — ультраправый активист и один из организаторов Боевой организации русских националистов (БОРН). Тихонов выстрелил в адвоката и журналистку, когда те возвращались с пресс-конференции. Ультраправого активиста приговорили к пожизненному сроку. Его сожительницу Евгению Хасис, которая подала Никите Тихонову сигнал, чтобы тот вышел на встречу жертвам, приговорили к 18 годам колонии. В ноябре 2025 года Евгения Хасис вышла на свободу.

Сабрина Самедова