Конституционный суд заступился за владельцев криптовалюты

Конституционный суд (КС) запретил отказывать в судебной защите прав, связанных с обладанием цифровой валютой, если владелец может подтвердить законность ее получения и использования.

КС постановил, что сейчас порядок информирования государства о фактах обладания цифровой валютой и сделок с ней установлен лишь в отношении тех, кто осуществляет ее майнинг. В инстанции решили, что такое ограничение не соответствует Конституции в той мере, в какой препятствует судебной защите имущественных требований, вытекающих из законного обладания цифровой валютой и ее легального использования в обороте. КС обязал законодателя внести необходимые изменения. До тех пор суды не вправе отказывать владельцам криптовалюты, полученной не в результате майнинга, в защите их прав, если те смогут подтвердить законность ее получения и использования.

Поводом для постановления КС стала жалоба москвича Дмитрия Тимченко. Ему не удалось вернуть через суд 1 тыс. токенов в Tether (USDT), одолженных по договору управления цифровой валютой. Суды отказали ему в иске об истребовании имущества, сославшись на то, что заявитель не информировал налоговый орган о фактах обладания криптовалютой, как того требует закон.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков