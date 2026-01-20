На Ставрополье ликвидирован подозреваемый в подготовке терактов против военных

Сотрудники ФСБ при задержании ликвидировали жителя Ставрополья. Его подозревали в подготовке терактов против военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, речь идет о жителе Кисловодска Ставропольского края 1982 года рождения, который связан с подготовкой теракта против военнослужащих, предотвращенного в декабре 2025-го. При попытке задержания мужчина открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников спецслужбы и мирного населения нет, заверили в ФСБ. На месте ЧП обнаружены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.

В ФСБ уточнили, что мужчина действовал по указанию украинских спецслужб. Он заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого его сообщница пыталась заминировать автомобиль, припаркованный около воинской части Минобороны. Розыск соучастников преступления проводился после возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК.

Как выяснили в ФСБ, ранее этот же житель Ставрополья распространял наркотики в регионе.