В Челябинской области морозы до -33°С прогнозируют до 25 января

До конца недели в Челябинской области ожидается аномально холодная погода. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный гидрометцентр.

«21 января местами, 22-25 января в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов»,— прогнозирует гидрометцентр.

Согласно данным «Яндекс Погоды», ночью и днем 21-25 января температура воздуха может составить от -27°С до -33°С. Снегопада не ожидается.

Ольга Воробьева