Мэрию Магнитогорска и подрядчика уличили в несвоевременной уборке снега

В Магнитогорске прокуратура и ГАИ уличили администрацию города и подрядную организацию — ООО «Стройтех» в несвоевременной уборке снега. Лишь после вмешательства надзорного ведомства дороги привели в порядок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Некачественное содержание улично-дорожной сети в центре города выявили в ходе совместной проверки сотрудники прокуратуры Правобережного района и ГАИ. Установлено, что на проезжей части улицы Мичурина на участке от Гагарина до Дружбы, улицы имени газеты «Правда» — от Суворова до Советской, улицы Советской Армии —от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса имеются скользкость и колейность.

Прокурор района внес заместителю главы администрации Магнитогорска и руководителю ООО «Стройтех» представления об устранении нарушений закона. В результате нарушения устранили, виновное должностное лицо подрядной организации привлекли к дисциплинарной ответственности.