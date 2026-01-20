Авто насмерть сбило пешехода на трассе «Стрельна — Гатчина» в Ленобласти

Автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего трассу «Стрельна — Кипень — Гатчина» в Ломоносовском районе Ленинградской области вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Трагический инцидент произошел 9 января около 18:15 на 17 километре автодороги. В результате наезда Saab 9-7x под управлением 68-летнего водителя неустановленный пешеход скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Артемий Чулков