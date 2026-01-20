Как сообщает Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен отклонить предложение Дональда Трампа войти в Совет мира по сектору Газа. Решение принято на фоне фактического обострения отношений США и Европы из-за Гренландии. По данным газеты Politico, Старый Свет не исключает жесткий ответ своему союзнику. Дания заявляет о переброске на остров новых воинских подразделений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что конфликт в ближайшее время сойдет на нет.

Дональд Трамп в очередном интервью уклонился от ответа на вопрос, готов ли он присоединить Гренландию военным путем. Одновременно глава Белого дома посоветовал европейским коллегам вплотную заниматься Украиной, а не островом, о котором они в последние годы даже не вспоминали.

Здесь нужно признать — это абсолютная правда. Коллеги занимались всем чем угодно, только не собственной безопасностью. Строили и продолжают строить социализм, бороться за чистоту климата, толерантность и всеобщее равенство. Союзники со своей стороны всем видом демонстрируют, что оскорблены. Газета Politico нам сообщает: настроение у них такое, что пора уже, наконец, ударить кулаком по столу, перестать церемониться с большим партнером и показать зубы.

Обсуждается даже новый военный союз на основе «коалиции желающих» или «решительных». В новый блок предполагается пригласить Украину с самой большой и боеспособной армией на континенте, Польшу, а также ядерные державы — Францию и Великобританию. А США, если дело так дальше пойдет, придется и вовсе вычеркнуть. Получается что-то вроде нового европейского НАТО или отдельные вооруженные силы Евросоюза — то, о чем говорят уже как минимум лет 10-15, но воз и ныне там. Есть и менее радикальные идеи экономического ответа, и надежда в очередной раз уговорить Трампа образумиться. В европейскую решительность верится с трудом. Между тем 47-й президент Соединенных Штатов абсолютно логичен, несмотря на обвинения в самодурстве. Он рассуждает просто. Мы, европейцы, не о Гренландии должны думать, а о том, как себя защитить. Россия, как вы говорите, для вас — главная угроза. Так и боритесь с ней.

На самом деле на кону не Гренландия, а Украина. Вашингтон предлагает сделку, значит, нужно торговаться. Вот вам деньги, купите оружие, создавайте армию и помогайте украинскому союзнику. Можно также потребовать возвращения Америки в формат «Рамштайн» и полноправного участия в «коалиции желающих». Но за все нужно платить — отдайте остров, сделка того стоит. Впрочем, хватит рассуждений. Есть высокая вероятность того, что Гренландия, так же как и Совет мира, лишь дымовая завеса. По Украине, похоже, в очередной раз ничего не получается — готовое согласованное решение отсутствует. С Ираном как-то неудобно вышло. Да и по Газе ничего не ясно. И это не очень хороший фон к первой годовщине второй по счету инаугурации.

Дмитрий Дризе