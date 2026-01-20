В Оренбуржье возбуждено дело о падении металличпеской конструкции на жительницу

В Ташлинском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причиной послужило падение металлической конструкции на 78-летнюю жительницу, сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным ведомства, 13 января из-за накопления снега обрушился козырек, установленный над входом в магазин. В результате падения конструкции пострадавшей причинены множественные переломы правой ноги.

Прокурор внес представление владельцу здания, а также главе Ташлинского сельсовета. В настоящее время опасная конструкция демонтирована.

После выписки пострадавшей из лечебного учреждения прокуратура района рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления с целью возмещения морального вреда, причиненного женщине.

Руфия Кутляева