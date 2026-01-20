В Красногварейском районе реконструировали внутриквартальные теплосети

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга завершили реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в границах проспектов Шаумяна и Заневского, Гранитной и Казанской улиц, а также вдоль реки Оккервиль. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты смонтировали трубы с пенополиуретановой изоляцией, рассчитанной на срок службы до 30 лет, а также систему оперативно-дистанционного контроля, которая следит за целостностью изоляции и фиксирует возможные дефекты. Отмечается, что модернизация повысила надежность теплоснабжения 50 зданий, включая 24 жилых дома, восемь школ и детских садов, несколько колледжей и шесть медучреждений. Тепло и горячую воду по обновленным сетям получают около 12 тыс. жителей района.

На 2028–2032 годы в Красногвардейском районе запланировано обновление более 24 тыс. м трубопроводов по восьми адресам. Проекты находятся в разработке.

Артемий Чулков