За 2025 год в Челябинской области восемь человек погибли на железной дороге

В Челябинской области в 2025 году от наезда подвижного состава и поражения током травмировано 16 человек, восемь из них погибли. В 2024 году было травмировано 15 человек, 10 из них скончались, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Всего на Южно-Уральской магистрали во всех регионах присутствия в прошлом году пострадали 45 человек, из них 32 умерли. Это больше, чем годом ранее на 15 % и 18,5% соответственно. В 2024 году травмировались 39 человек, погибли — 27. Расследования показывают, что основными причинами несчастных случаев являются нарушения правил личной безопасности и переход путей в неустановленных местах.

В пресс-службе ЮУЖД подчеркивают, что особую тревогу вызывают инциденты на железной дороге с подростками. В Челябинской области было травмировано двое несовершеннолетних.

Виталина Ярховска