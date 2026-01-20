Мэрия меняет статус земельного участка в Екатеринбурге для строительства часовни

Администрация Екатеринбурга провела общественные обсуждения по предоставлению разрешения на использование земельного участка для религиозных целей. Согласно документам, речь идет о земельном участке на ул. Шувакишская, 1, около Западного кладбища: там хотят строить часовню.

В документе с технико-экономическими показателями объекта указано, что строение часовни будет капитальным, быстровозводимым, сборным из железобетона. «Данная часовня предназначена для того, чтобы любой желающий мог подойти к ней и в нише, в которой расположена подставка для свечей, в знак памяти о похороненных на данном кладбище близких мог поставить свечки и помолиться»,— говорится в документе.

Общественные обсуждения по проекту прошли в конце декабря, из горожан участия в них никто не принял.

Мария Игнатова