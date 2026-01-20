Польша заменит «мужа» и «жену» на «первого» и «второго супруга» в документах

Власти Польши готовят изменения в правила заполнения документов об актов гражданского состояния. Так страна исполнит постановления Суда Европейского союза (TSUE) от 25 ноября 2025 года. Они предусматривают признание однополых браков («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), заключенных в других странах ЕС, и замену формулировок на «первый супруг» и «второй супруг».

«Решение TSUE — это не вопрос идеологии, а юридическая обязанность, которую Польша должна соблюдать», — заявил вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

Действующие бланки содержат обозначения «женщина» и «мужчина», «что не позволяет корректно оформить браки между лицами одного пола» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). В этой связи планируется обновить разделы с данными родителей, а также скорректировать графы для указания фамилий супругов в свидетельствах о браке и справках.