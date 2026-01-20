Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Неизвестный напал на водителя скорой на Ленинском проспекте

Возле парадной дома 74 по Ленинскому проспекту неизвестный избил водителя бригады скорой помощи. Полиция принимает меры к установлению и задержанию нападавшего, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители установили, что у 38-летнего водителя скорой помощи произошел конфликт с прохожим, после чего последний накинулся на него с кулаками.

У пострадавшего диагностировали ушибы, госпитализация не потребовалась.

Артемий Чулков

