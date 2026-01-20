Дело о заказных убийствах в Кузбассе поступило в суд

На рассмотрение Кемеровского областного суда поступило уголовное дело четырех участников преступной группы, на счету которых — заказные убийства, покушения на убийство и вымогательства. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

По материалам ведомства, согласно версии следствия, 10 июня 1998 года один из обвиняемых, находясь в подъезде жилого дома в Кемерове, исполнял заказ неустановленных лиц на убийство местного коммерсанта. Из пистолета с глушителем он выстрелил в жертву и его телохранителя. Благодаря вовремя оказанной медпомощи им удалось выжить.

Он же по заказу соучастников в августе 2012 года и июле 2016 года организовал убийства адвоката и местного жителя в Кемерове. По информации источников, жертвами расправы стали юрист Сергей Дворников, которого застрелили у подъезда собственного дома, и предприниматель Хамид Нехаев.

«Несмотря на то, что преступления были совершены значительное время назад, в результате планомерной работы следователей СКР и оперативных сотрудников МВД России была установлена причастность к ним 54-летнего лица, обладающего авторитетом в криминальной среде. При содействии сотрудников Росгвардии он был задержан. В ходе изучения его личности установлена причастность к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, а также личности соучастников», — сообщила официальный представитель регионального управления СКР Кристина Иванова.

Илья Николаев