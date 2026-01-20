В Башкирии в ДТП с Mercedes-Benz погиб водитель «ГАЗели»

В Кушнаренковском районе зарегистрировали дорожно-транспортное происшествие с погибшим, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительным данным, вчера вечером на 80-м км трассы Р-240 на подъезде к М-12 грузовик Mercedes-Benz под управлением 46-летнего водителя, двигался со стороны Дюртюлей в направлении Уфы. Чтобы не наехать на остановившийся автомобиль Lada Granta, он выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся со встречной «ГАЗель Next». В результате аварии 38-летний водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Майя Иванова