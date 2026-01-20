Крещенские купания собрали 20 тысяч оренбуржцев

В Оренбуржье завершились крещенские купания, прошедшие в 14 муниципальных образованиях. По данным МЧС России по региону, к утру 20 января в проруби окунулись около 20 тыс. человек, из которых более 7 тыс. — в областном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в Оренбургской области было оборудовано 30 купелей. В работе участвовали представители органов местного самоуправления, УМВД, бригады скорой помощи, а также общественные организации, включая «ОренСпас» и МБУ «Центр гражданской защиты г. Орска».

Всем желающим были предоставлены необходимые условия для участия в купаниях. Мероприятия прошли без нарушений и происшествий.

Андрей Сазонов