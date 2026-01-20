Курултай Башкирии разработал законопроект об аварийных комиссарах

Курултай Башкирии направил на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона «Об организации деятельности аварийных комиссаров», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Законопроектом предлагается урегулировать деятельность аварийных комиссаров и «навести порядок на рынке услуг по оформлению дорожно-транспортных происшествий», пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, сейчас этот сегмент рынка практически не контролируется государством: там работают «псевдокомиссары» без необходимой квалификации, и из-за неправильного оформления европротоколов страховые компании отказывают в возмещении ущерба. Кроме того, не установлены тарифы — цена на эти услуги колеблется от 4 до 10 тыс. руб. и выше. Только в Башкирии объем теневого рынка оценивается в 500 млн руб. в год, в целом по стране это около 40 млрд руб. Также часть комиссаров вовлечена в мошеннические схемы с подставными авариями. Спикер считает, что легализация рынка решит эти проблемы.

Законопроект устанавливает требования к аварийным комиссарам, порядок приема и рассмотрения заявления на выдачу разрешения на эту деятельность, порядок приостановления, возобновления и аннулирования действия разрешения. Предполагается ввести реестр аварийных комиссаров и служб их вызова, требования к реестру и порядок внесения изменений в него. Проект закона предлагает передать вопросы тарификации в профильный федеральный орган исполнительной власти.

В сообщении отмечается, что ежедневно в республике происходит 400–500 ДТП. Из-за нехватки инспекторов Госавтоинспекции больше половины аварий оформляют аварийные комиссары.

Майя Иванова