Открыт прием заявок на участие в аукционе на право КРТ на 46 га в Новосибирске

В Новосибирске стартовал прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в Октябрьском районе. В аукционе участвует земельный участок общей площадью 46,25 гектара. Инвестор, определенный по результатам торгов, сможет построить там 853,9 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье (площадь квартир 411,3 тыс. кв. м) и объекты общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Начальная цена аукциона составляет 600,18 млн руб., шаг аукциона — 25 млн руб. Заявки принимаются до 13 февраля, победителя определят 18 февраля.

По данным городской администрации, участок ограничен ул. Черемховской, Угловой, Автогенной и Прожекторной, а также полосой отвода продления ул. Доватора. На этой территории находятся 18 ветхих и аварийных многоквартирных домов, а также дома частного сектора, которые предстоит снести.

Победитель аукциона также должен будет построить два детских сада, школу на 1,5 тыс. мест и ряд других социальных объектов, провести масштабное благоустройство.

Лолита Белова