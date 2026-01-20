Цена на золото впервые превысила $4,7 тыс. за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на нью-йоркской бирже Comex превысила отметку в $4700 за тройскую унцию. Это новый исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен шесть дней назад — $4650.

Как следует из данных площадки, на 8:41 мск цена на золото составляла $4706,3 за тройскую унцию. Comex зафиксировала рост на +2,41% относительно предыдущего закрытия. Цена на серебро составила $94,29 (+6,5%) за тройскую унцию, палладий подорожал на 3,3% до $1876 за унцию.

Золото дорожает с начала 2024 года. Инвесторы рассматривают его как защитный актив при геополитической напряженности. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America полагают, что в 2026 году цена на золото может преодолеть порог в $5000 за унцию.