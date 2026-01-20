В Сиднее закрыли 20 пляжей из-за нападений акул

На северном побережье Сиднея закрыли 20 пляжей из-за участившихся нападений акул. Только за последние 48 часов было зафиксировано три нападения, все пострадавшие выжили, сообщает телеканал 9News.

18 января на пляже в восточной части города пострадал 12-летний мальчик, он получил серьезные травмы обеих ног. 19 января, предположительно, бычья акула укусила доску для серфинга 11-летнего мальчика. Сегодня нападению подвергся молодой человек 20 лет, его госпитализировали в критическом состоянии — также с травмами ног.

Канал уточняет, что нападения акул произошли после шторма и проливных дождей, вызвавших приток воды. Местным пловцам рекомендовано проявлять осторожность и держаться подальше от мутной воды. Власти Сиднея заявили, что будут регулярно пересматривать решения о закрытии пляжей.