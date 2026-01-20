УЭХК получил документ о пригодности к эксплуатации атомных объектов до 2060 года

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в Новоуральске (Свердловская область) получил новое свидетельство от ГК «Росатом» о пригодности для эксплуатации объектов использования атомной энергии до 2060 года, сообщили в пресс-службе предприятия. Также получена новая лицензия от Ростехнадзора на право эксплуатации ядерной установки на срок семь лет. Эти документы необходимы для продолжения производства обогащенного урана.

Организация научно-технической поддержки Ростехнадзора провела экспертизу документов, представленных комбинатом, и подтвердила их соответствие федеральным нормам. Для проверки состояния объектов была проведена очная инспекционная проверка ядерной установки УЭХК. На производственной площадке комиссии продемонстрировали технологический процесс, включая применение современных систем управления и оборудования, что обеспечивает высокое качество продукции и соблюдение требований ядерной, радиационной, экологической, производственной и пожарной безопасности.

Решение о выдаче лицензии было принято на основании выводов комиссии, свидетельства «Росатома» и положительного заключения государственной экологической экспертизы. «Получение свидетельства и лицензии "Росатома" — это признание на государственном уровне соответствия условий безопасной эксплуатации ядерной установки УЭХК нормативным требованиям в области использования атомной энергии»,— отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

К ядерной установке УЭХК относятся каскады газовых центрифуг, коммуникации, здания, сооружения и оборудование, используемые в производственном процессе. Их состояние и условия эксплуатации должны соответствовать требованиям федеральных норм и правил.

Ирина Пичурина