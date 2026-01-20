Китай в 2025 году импортировал из РФ рекордные 9,8 млн т СПГ

Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2025 году увеличился на 18,3% к показателю предыдущего года, до 9,8 млн т, следует из данных Главного таможенного управления КНР. «РИА Новости» называет объемы поставок рекордными. В стоимостном выражении объем импорта СПГ из РФ в отчетном году составил $4 млрд 985 млн, что на 0,06% дешевле цены 2024 года.

В декабре 2025 года Китай импортировал из РФ 1,9 млн т СПГ — с ростом в 2,13 раза к декабрю предыдущего года. Заплатил Китай в декабре $819,3 млн, что на 48,4% больше оплаты за декабрь 2024 года.

За 10 лет, с 191,1 тыс. т в 2015 году, закупки Китаем российского СПГ физически выросли в 51 раз, подсчитало агентство. Затраты КНР на данном направлении выросли за 10 лет в 46 раз.