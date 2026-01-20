В Петербурге впервые в РФ имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца

В Мариинской больнице готовится к выписке первый в России пациент, которому имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

36-летний пациент поступил в стационар кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. Из-за осложнений ему не могли сделать трансплантацию сердца, в связи с чем главный врач больницы Игорь Реутский принял решение провести непростую операцию.

Операция прошла в конце ноября 2025 года. Бригадой хирургов руководил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии комздрава Петербурга академик РАН Геннадий Хубулава. За четыре часа врачам удалось имплантировать два устройства и синхронизировать их работу.

В комитете пояснили, что вживление искусственных желудочков позволяет пациенту дожить до трансплатнтации сердца. Всего в Мариинской больнице провели десять операций по имплантации вспомогательных желудочковых устройств.

Артемий Чулков