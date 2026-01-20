Ким Чен Ын раскритиковал вице-премьера и уволил его на публичной церемонии

Глава КНДР Ким Чен Ын отстранил от должности заместителя премьерминистра Ян Сын Хо, сообщает во вторник ЦТАК. Смещение с поста произошло в ходе выступления на церемонии в Рёнсонском машиностроительном объединении.

Как сообщается, лидер КНДР объявил, что руководители хозяйством «не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом». Он отметил, что народ слишком долго полагался на тех, кто «привык к пораженчеству, безответственности и пассивности».

Также Ким Чен Ын подчеркнул важность для устойчивого роста экономики страны развития машиностроительной отрасли и модернизации таких крупных предприятий как Рёнсонское машиностроительное объединение. Предприятие производит станки и оборудование тяжелой промышленности, расположено в городе Хамхын.

Эрнест Филипповский