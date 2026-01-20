«Металлург» обыграл «Амур» со счетом 4:3

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал победу в матче с хабаровским «Амуром». Счет составил 4:3 в пользу южноуральцев.

Матч прошел 19 января на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Из «Металлурга» отличились Сергей Толчинский, Дерек Барак, Руслан Исхаков и Данила Паливко. В составе «Амура» отличились Олег Ли, оформивший дубль, и Ярослав Дыбленко.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 76 очками. Следующий матч команда сыграет дома 22 января с «Сибирью» (Новосибирск).

Ольга Воробьева