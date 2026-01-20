Объем добычи золота в Приамурье в 2025 году вырос на 6,3%

Министерство природных ресурсов Амурской области отчиталось о росте добычи золота в регионе в 2025 году на 6,3% к предыдущему году — до почти 20,11 т. Наиболее значительный рост отмечен в декабре — в 1,5 раза к декабрю 2024 года, до 1,88 т.

Министерство выделяет в качестве лидеров года АО «Покровский рудник» (добыто 4,48 т), ООО «Маломырский рудник» (4,75 т) и ООО «ТЭМИ» (1,43 т) (все принадлежат группе «Атлас Майнинг») и АО «Соловьевский прииск», который, по данным «Интерфакса», добыл на 5,6% меньше рудного золота (1,22 т), но прибавил на 7,7% в россыпях (2,3 т).

Всего рудные компании извлекли 12,53 т — с ростом на 9,8%. Россыпи принесли 7,58 т — с ростом на 1,2%.

Серебра за год в области получено 2 т 378 кг, что на 29,6% больше показателя предыдущего года. Более половины добыто на Березитовом руднике (принадлежит Nordgold) — 1,53 т.

Эрнест Филипповский