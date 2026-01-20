В поселке под Иркутском около 400 человек остались без электричества и отопления

В Марковском административном округе (примыкает к юго-западной границе Иркутска.— «Ъ») в ночь на 20 января произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, в результате без электричества осталось около 400 человек, проживающих в микрорайоне Парк Пушкина, коттеджных поселках «Ромашка» и «Варежки». Ситуация с устранением аварии находится на контроле мэра Иркутского округа Леонида Фролова.

По информации мэра, опубликованной в его Telegram-канале, на месте аварии работает 10 специалистов «Южных электрических сетей», четыре единицы техники. Перегрузка оборудования произошла из-за возросшего потребления электроэнергии. Подачу электричества планируется возобновить в середине дня. Администрация округа развернула пункт временного размещения в Марковской средней школе.

Практически все частные жилые дома в Иркутском округе безальтернативно отапливаются с помощью электричества. По данным Иркутского УГМС утором 20 января в окрестностях Иркутска фиксировались температуры в -41 - -42 градуса мороза.

Влад Никифоров