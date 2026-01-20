Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Космический корабль «Буран» стал экспонатом музея техники в Верхней Пышме

В Музейном комплексе гражданской и военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) открылся новый выставочный центр «Буран». Его главным экспонатом стал орбитальный корабль «Буран», сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Центр был построен специально для космического корабля. В будущем его ждет большая внешняя и внутренняя реставрация — после этого внутрь смогут запускать посетителей музея. Сама площадка доступна для посещения с 10:00 до 19:00.

«Буран» является частью советской космической программы «Энергия-Буран», которая была разработана как ответ на американский проект Space Shuttle в период Холодной войны. Корабль был предназначен для выведения на орбиту и возвращения на Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов. Первый и единственный полет «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур. Он совершил два витка вокруг Земли и успешно приземлился на аэродроме «Юбилейный», пролетев полностью в автоматическом режиме. Первый пилотируемый полет должен был состояться в 1994 году, но программа была свернута.

Один из пяти созданных орбитальных кораблей «Буран» доставили в музей в Верхней Пышме в 2024 году — тогда его можно было увидеть на открытой экспозиционной площадке. Три экземпляра были разрушены, один хранится в музее на Байконуре. Образец, который получил Музейный комплекс в Верхней Пышме, имеет неофициальное название «Байкал».

Ирина Пичурина

Фотогалерея

Урал освоил космос

Предыдущая фотография
«Буран» — советский орбитальный космический корабль многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Он совершил свой первый и единственный полет 15 ноября 1988 года без экипажа на борту

«Буран» — советский орбитальный космический корабль многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Он совершил свой первый и единственный полет 15 ноября 1988 года без экипажа на борту

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Хотя «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос, программа «Энергия-Буран» была закрыта. Всего было создано пять экземпляров «Бурана»: три из них были разрушены, один находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме и на Байконуре (Казахстан)

Хотя «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос, программа «Энергия-Буран» была закрыта. Всего было создано пять экземпляров «Бурана»: три из них были разрушены, один находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме и на Байконуре (Казахстан)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Участник группы разработчиков космического корабля &quot;Буран&quot; Владимир Сороделов

Открытие нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Участник группы разработчиков космического корабля "Буран" Владимир Сороделов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Образец космического корабля «Буран» в Музейном комплексе — единственный летный экземпляр, сохранившийся в России, имеет неофициальное название «Байкал»

Образец космического корабля «Буран» в Музейном комплексе — единственный летный экземпляр, сохранившийся в России, имеет неофициальное название «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В Верхнюю Пышму &quot;Буран&quot; доставили в августе 2024 года. Осенью прошлого года для него началось строительство павильона

В Верхнюю Пышму "Буран" доставили в августе 2024 года. Осенью прошлого года для него началось строительство павильона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Космонавт Сергей Прокопьев во время церемонии

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Космонавт Сергей Прокопьев во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских

Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сувенирная продукция, посвященная космической программе «Энергия-Буран»

Сувенирная продукция, посвященная космической программе «Энергия-Буран»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Экскурсовод у пульта управления многоразовым космическим кораблем «Буран»

Экскурсовод у пульта управления многоразовым космическим кораблем «Буран»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия нового выставочного центра &quot;Буран&quot; в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

«Буран» — советский орбитальный космический корабль многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Он совершил свой первый и единственный полет 15 ноября 1988 года без экипажа на борту

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Хотя «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос, программа «Энергия-Буран» была закрыта. Всего было создано пять экземпляров «Бурана»: три из них были разрушены, один находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме и на Байконуре (Казахстан)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Участник группы разработчиков космического корабля "Буран" Владимир Сороделов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Образец космического корабля «Буран» в Музейном комплексе — единственный летный экземпляр, сохранившийся в России, имеет неофициальное название «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В Верхнюю Пышму "Буран" доставили в августе 2024 года. Осенью прошлого года для него началось строительство павильона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Космонавт Сергей Прокопьев во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сувенирная продукция, посвященная космической программе «Энергия-Буран»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Экскурсовод у пульта управления многоразовым космическим кораблем «Буран»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия нового выставочного центра "Буран" в Музейном комплексе в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все