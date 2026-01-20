Космический корабль «Буран» стал экспонатом музея техники в Верхней Пышме

В Музейном комплексе гражданской и военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) открылся новый выставочный центр «Буран». Его главным экспонатом стал орбитальный корабль «Буран», сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Центр был построен специально для космического корабля. В будущем его ждет большая внешняя и внутренняя реставрация — после этого внутрь смогут запускать посетителей музея. Сама площадка доступна для посещения с 10:00 до 19:00.

«Буран» является частью советской космической программы «Энергия-Буран», которая была разработана как ответ на американский проект Space Shuttle в период Холодной войны. Корабль был предназначен для выведения на орбиту и возвращения на Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов. Первый и единственный полет «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур. Он совершил два витка вокруг Земли и успешно приземлился на аэродроме «Юбилейный», пролетев полностью в автоматическом режиме. Первый пилотируемый полет должен был состояться в 1994 году, но программа была свернута.

Один из пяти созданных орбитальных кораблей «Буран» доставили в музей в Верхней Пышме в 2024 году — тогда его можно было увидеть на открытой экспозиционной площадке. Три экземпляра были разрушены, один хранится в музее на Байконуре. Образец, который получил Музейный комплекс в Верхней Пышме, имеет неофициальное название «Байкал».

Ирина Пичурина