Глава СКР заинтересовался делом о смерти ребенка от тока в Челябинской области

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину пожаловались на волокиту по уголовному делу о смерти ребенка от тока в стене дома Челябинской области. Глава ведомства потребовал доклад по этой ситуации, сообщает пресс-служба СК России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомство обратилась мать погибшего 12-летнего мальчика. Несчастный случай произошел в поселке Центральный Карталинского района в июле 2024 года. По данным обращения, ребенок соприкоснулся со стеной квартиры и получил электротравму. Мальчик скончался на месте происшествия.

Заявительница также отмечает, что собственник квартиры и соседи, зная о проблеме с электричеством, не сообщали о ней в компетентные органы. На сегодняшний день расследование уголовного дела затянулось, никого к ответственности до сих пор не привлекли.

Доклад по ситуации представит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Константин Правосудов.

Ольга Воробьева