В Челябинской области изъяли 141 тыс. литров нелегального алкоголя в 2025 году

За 2025 год оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли 141 тыс. л контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Всего за год было проведено более 5,2 тыс. проверок предпринимателей. Сотрудники правоохранительных органов вели целенаправленную работу по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. В итоге количество выявленных преступлений выросло на 40%, раскрываемость составила 78%, а сумма возмещенного материального ущерба превысила 70 млн руб.

Виталина Ярховска