Бензовоз вылетел в кювет на Муринском шоссе, МЧС ликвидирует последствия
Бензовоз съехал в кювет и опрокинулся на бок на Муринском шоссе в районе поселка Розметеливо во Всеволожском районе Ленинградской области. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии, сообщили в пресс-службе ведомства ночью 20 января.
По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего около 30 куб. м бензина, не справился с управлением. На месте зафиксировали капельную течь топлива. Пострадавших нет, движение по трассе не перекрывали.
Для оценки обстановки и ликвидации последствий на место направили представителей администрации и дорожной службы.