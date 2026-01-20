Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бензовоз вылетел в кювет на Муринском шоссе, МЧС ликвидирует последствия

Бензовоз съехал в кювет и опрокинулся на бок на Муринском шоссе в районе поселка Розметеливо во Всеволожском районе Ленинградской области. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии, сообщили в пресс-службе ведомства ночью 20 января.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего около 30 куб. м бензина, не справился с управлением. На месте зафиксировали капельную течь топлива. Пострадавших нет, движение по трассе не перекрывали.

Для оценки обстановки и ликвидации последствий на место направили представителей администрации и дорожной службы.

Артемий Чулков

