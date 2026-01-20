На Ямале погрузка на железной дороге за год выросла до 12,9 млн тонн

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) погрузка на сети РЖД в 2025 году достигла 12,9 млн тонн — это на 1,1% больше относительно данных на 2024 год, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

В период с января по декабрь были погружены:

нефть и нефтепродукты — 12,5 млн тонн (+2,7%);

руда железная и марганцевая — 182,4 тыс. тонн (-52,2%);

черные металлы — 71,6 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);

машины, станки и двигатели — 60,8 тыс. тонн (+33,7%).

В декабре погрузка в ЯНАО составила 1,1 млн тонн (-0,7%). В целом погрузка на СвЖД за год составила 124,9 млн тонн.

Ирина Пичурина